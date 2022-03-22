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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Російські агресори захопили п’ять СІЗО та колоній в Україні

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 236

 

У зоні ведення бойових дій перебувають 33 в'язничні установи, більшість з них – це працюючі

З часу вторгнення росії до України від обстрілів російськими військами постраждали 5 установ виконання покарань. Про це інформує Міністерство юстиції України у Фейсбуці.

- За цей час від обстрілів постраждали 5 установ. Зокрема, пошкоджень за наслідками влучання зі зброї завдано Маріупольському та Чернігівському слідчим ізоляторам та ще трьом установам виконання покарань у Маріуполі, Бердянську та на Харківщині. На час обстрілів персонал та засуджені перебувають у бомбосховищах, за даними ДКВС, одна особа отримала легкі тілесні ушкодження, - інформують у Мін’юсті.

Зазначається, що при тимчасовій окупації окремих міст чи районів у містах установи виконання покарань також були захоплені агресором.

- Сьогодні втрачено зв'язок з Маріупольським, Старобільським та Херсонським слідчими ізоляторами, Мелітопольською та Приазовською виправними колоніями, - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мін’юсту, в установах виконання покарань та попереднього ув'язнення утримується близько 48 тис. засуджених та ув'язнених.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна СІЗО
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