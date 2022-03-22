Снаряд чи підпал: супутник зафіксував пожежі у Чорнобильській зоні

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 407

У зв’язку з пожежами зростають радіаційні ризики у межах 10-кілометрового радіусу

На території Чорнобильської зони зафіксували 7 осередків природних пожеж. Про це повідомили на сайті Верховної Ради з посиланням на дані супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA).

- Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу. Відповідно до класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, критерії пожежі в зоні відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв. км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів, - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з пожежами зростають радіаційні ризики у межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС.