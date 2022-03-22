Дізнатися, як надавати допомогу при пораненнях, можна онлайн на YouTube-каналі

Канал запустило управління підготовки штабу Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України
З'явився канал на YouTube, де можна дізнатися, як надавати допомогу при різних пораненнях. Його створило управлінням підготовки (G7) штабу Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України.
Мета каналу – навчити громадян України базових знань у військовій справі, які наразі є особливо важливими для захисту країни і стійкого опору агресору. У глядачів каналу є можливість самостійно ознайомитись з навчальними фото- та відеоматеріалами, скористатися бібліотекою військових публікацій.