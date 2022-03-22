Дізнатися, як надавати допомогу при пораненнях, можна онлайн на YouTube-каналі

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 84

З'явився канал на YouTube, де можна дізнатися, як надавати допомогу при різних пораненнях. Його створило управлінням підготовки (G7) штабу Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Мета каналу – навчити громадян України базових знань у військовій справі, які наразі є особливо важливими для захисту країни і стійкого опору агресору. У глядачів каналу є можливість самостійно ознайомитись з навчальними фото- та відеоматеріалами, скористатися бібліотекою військових публікацій.