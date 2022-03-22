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«З нами правда, з нами Бог»: до кременчужан звернулися представники релігійних громад

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 147

 

Ці відео записані в різний час, різними людьми. Але їх об'єднує одне: правда завжди перемагає, тому не можна втрачати віру у світле майбутнє

Триває двадцять сьома доба героїчного протистояння українців повномасштабному вторгенню російських загарбників. Кременчужани, як і весь український народ, пережили за цей час увесь спектр емоцій, які не могли собі навіть уявити: ненависть до нелюдів, страх за майбутнє, біль за тих, хто опинився під ворожим вогнем. Але водночас ми всі відчули неймовірну любов, повагу та вдячність - до України, до наших захисників та Бога. Усі ми прагнемо лише одного - миру, і саме про це йдеться у спільному зверненні представників різних релігійних громад до кременчужан.

Ці відео записані в різний час, різними людьми. Але їх об'єднує одне: правда завжди перемагає, тому не можна втрачати віру у світле майбутнє - адже з нами Бог!

«Мир та правда запанує тоді, коли ми будемо єдині, як зараз. Ми обов'язково преможемо!» - каже настоятель храму ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість» протоієрей Анатолій Куліш.

Він наголосив, що усі ми робимо внесок у майбутню перемогу - кожен на своєму фронті: хтось захищає рідну землю зі зброєю в руках, хтось бере участь в інформаційному спротиві, хтось готує їжу, плете сітки, налагоджує роботу тилу, аби забезпечити наших воїнів усім необхідним. Кожен з нас щоденною працею та молитвами наближує ту мить, коли на українській землі знов настане мир.

Слова підтримки висловив і представник римо-католицької громади міста отець Петро:

«Великий піст показує нам Ісуса Христа, якій постраждав та помер за нас на христі, але він провадить до воскресіння, до перемоги Ісуса над смертю, злом та гріхом. Зараз ми також переживаємо жорстоку війну. Гине мирне населення, багато людей переховуєтьсяу бункерах, багато стало біженцями, багато загинуло. Але Ісус Христос є нашою надією на те, що після ночі обов'язково настане світанок, а після війни настане мир».

За мир в Україні молиться і єврейська спільнота Кременчука:

«Ми просимо увесь світ піднятися проти цього жахіття, яке коїться зараз в Україні та підтримати наш народ в боротьбі за незлежність».

Громада звернулася до світової спільноти із закликом зупинити сльози жінок, припинити кровопролиття і зробити усе можливе для того, щоб війна якнайшвидше скінчилася.

Мусульмани Кременчука та України теж рішуче засудили російську агресію:

«В цей час важливо підтримувати одне одного. Ми молимося за Україну, щоб на цій землі запанував мир та просимо Всевишнього дарувати полегшення народу України», - каже імамом мусульманської громади міста шейх Тагір Таіров.

До молитви за Україну, владу країни та багатостраждальний український народ закликав і очільник приходу Серафіма Саровського української православної церкви отець Феодосій:

«В цей важкий час ми просимо бога допомогти нашій український землі. Що б не відбувалося, сьогодні, як і завжди, ми будемо допомагати нашим захисникам, нашим дітям, кожній українській душі заради того, щоб на неї зійшов мир».

Отець Феодосій наголосив, що у цей нелегкий час суспільство повинно об'єднатися, адже всі ми - українці, діти цієї землі, і усі ми працюємо, щоб на ній знову запанував мир.

Звернулася до кременчужан і Спілка вірмен України:

«Ми, громадяни України, проживаємо на цій землі з Х століття. Вірменська діаспора зажди відігравала немалу роль у становленні самостійної та незалежної держави. Ця земля — наша Батьківщина.

24 лютого почалося повномасштабне воєнне вторгнення на територію України. Російська Федерація завдає ракетного удару по території країни. Наразі гинуть невинні люди, які стали жертвами агресії з боку РФ.

Безліч наших співгромадян стоять зі зброєю зі своїми українськими побратимами на захисті рідних міст та селищ. Кожного дня вірмени поповнюють ряди територіальної оборони.

Ми, вірмени України, виступаємо проти військової агресії Російської Федерації по відношенню до нашої країни та засуджуємо окупацію, яка триває по цей час. Наразі ми пліч-о-пліч з українським народом захищаємо наші міста, домівки та рідних.

Звертаємось до міжнародної громадськості із проханням задіяти усі механізми для того, щоб зупинити агресію проти України. Разом до перемоги!»

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: віра мир перемога звернення до віруючих
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