«ТелеграфЪ» не смог передать теробороне бронированный автомобиль, на который собирали читатели

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 990

Если у кого-то есть джип, который можно выкупить, или предложения, как более толково потратить общественные деньги — пишите в личку на ФБ Сергею Кулясову

Доброго всем дня! Как распорядитель денег, собранных читателями «Телеграфа» на покупку б/у двигателя для бронированного автомобиля, вынужден сообщить следующее.

На моей карте по состоянию на 21.03 сакумулировано 111 200 грн. Деньги я не перечислял продавцу двигателя до последнего момента — ждал, пока сам автомобиль будет документально оформлен и передан на баланс Кременчуцькой ТрО. Как в воду глядел! Банк ПУМБ, на балансе которого висел тот Mercedes без двигателя, не смог (или не захотел — не знаем) указать в приёмо-передаточном акте балансовую стоимость авто:

- Мы не можем связаться с бухгалтерией... Нет исходных документов и пр.

Может, и правда. Комбат КТрО отказался принимать автомобиль без цены — что вполне логично — после войны банк вдогонку может заявить, что Mercedes без движка стОит 2 миллиона долларов, и что тогда?

Ситуация неприятная, но не критичная — деньги громады я сберёг, будем покупать в Польше б/у джип-тачанку для размещения на нём тяжёлого стрелкового вооружения. Если у кого-то есть джип, который можно выкупить, или предложения, как более толково потратить общественные деньги — пишите в личку, я есть в ФБ.

Искренне ваш Сергей Кулясов, «ТелеграфЪ»