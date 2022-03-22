У Кременчуцькому районі 14 підпалів, в Оболонській СТГ введена цілодобова комендантська година

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 747

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу повідомив, що минула доба у районі пройшла відносно спокійно, надзвичайних подій та випадків мародерства не зафіксовано. Окрім двох випадків ДТП, серйозних правопорушень у районі не трапилося.

Диверсійно-розвідувальних груп не виявлено. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає.

Однак справжньою проблемою для району стали підпали сухої трави, очерету та залишків рослинності на полях. За вчорашній день було зафіксовано 14 таких випадків, випалили майже 500 га. Половина з них на територіях Оболонської та Семенівської СТГ. Через це наказом начальника районної військової адміністрації із учорашнього дня введена цілодобова комендантська година на окремих територіях Оболонської територіальної громади. Сьогодні таке рішення може бути прийняте по окремим територіям Семенівської СТГ.

Знаходження на цих територіях без спеціальних перепусток до кінця дії воєнного часу заборонено. Порушники будуть затримуватися.

- Мета введення комендантської години – унеможливити підпали на цих територіях, - пояснив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Доценко.

За словами Олега Лєдніка, серед додаткових заходів для недопущення підпалів може бути прийнято рішення щодо заборони продажу пива та слабоалкогольних напоїв на території тих громад, де відбуваються підпали рослинності.

Олег Лєднік звернувся до мешканців району з вимогою не підпалювати суху траву та очерет. Він попередив, що винні за такі підпали будуть притягуватися до жорсткої відповідальності за законами воєнного часу.

Очільник РВА наголосив, що ці підпали не тільки створюють небезпеку для людей, шкодять природі та довкіллю, а й відволікають сили та ресурси ДСНС на їх гасіння. А крім того, викликають паніку та непокоєння у жителів цих громад.