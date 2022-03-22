У Кременчуці видають гуманітарну допомогу містянам, які опинилися у важких життєвих обставинах

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 329

Для її отримання слід звертатися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук»

У нашому місті почали видавати гуманітарну допомогу кременчужанам, які опинилися у важких життєвих обставинах. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. З усіх питань він попросив звертатися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук»: 0 800 33 22 21 (дзвінки на території України безкоштовні). На гарячій лінії надають: гуманітарну допомогу кременчужанам та переселенцям;

допомогу в пошуку житла тимчасово переміщеним особам;

допомогу в оформленні соціальних виплат;

допомогу людям похилого віку;

інші питання соціального захисту, освіти, охорони здоров‘я, материнства і дитинства. Станом на 22 березня до міста прибуло 28 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 113,7 т. Уся допомога обліковується, сортується і передається тим, хто її потребує.

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