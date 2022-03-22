У Кременчуці видають гуманітарну допомогу містянам, які опинилися у важких життєвих обставинах

У нашому місті почали видавати гуманітарну допомогу кременчужанам, які опинилися у важких життєвих обставинах. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. З усіх питань він попросив звертатися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук»: 0 800 33 22 21 (дзвінки на території України безкоштовні).
На гарячій лінії надають:
Станом на 22 березня до міста прибуло 28 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 113,7 т. Уся допомога обліковується, сортується і передається тим, хто її потребує.