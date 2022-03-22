Найближчими годинами Україна отримає два млн доз препаратів йоду

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Україна найближчими годинами отримає більш як два мільйони доз препаратів йоду, дефіцит яких виник в аптечній мережі. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Певні затримки із постачанням, за його словами, пов’язані зі спровокованими російською агресією логістичними проблемами. Це ж стосується й постачань безрецептурних заспокійливих.

Також він сказав, що вже відбулися закупівлі гормональних препаратів: найближчими днями і їх дефіцит буде подолано.

Радуцький запевнив, що Міністерство охорони здоров’я найближчим часом вирішить питання доставки ліків у регіони, де тривають активні бойові дії.