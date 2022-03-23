росіяни вбили чоловіка і неодноразово ґвалтували його дружину

В Україні оголосили першу підозру російському окупанту в зґвалтуванні жінки
В Україні оголосили підозру російському віськовому за зґвалтування жінки. Злочин був скоєний в одному з сіл Броварського району Київської області. Підозру оголосили вперше від початку війни з країною-агресоркою Росією, повідомила у Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Вона зазначила, що йдеться про чоловіка, який вдерся до приватного будинку, убив господаря та неодноразово зґвалтував його дружину разом з іншим російським солдатом-нелюдом.
При цьому злочинці погрожували насильством та зброєю не тільки потерпілій, а й її малолітній дитині.
Венедіктова наголосила, що відомство отримує оперативну інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях та у «гарячих точках». Вона пообіцяла, що кожного негідника буде знайдено й покарано.