росіяни вбили чоловіка і неодноразово ґвалтували його дружину

Сьогодні, 04:00 Переглядів: 620

В Україні оголосили підозру російському віськовому за зґвалтування жінки. Злочин був скоєний в одному з сіл Броварського району Київської області. Підозру оголосили вперше від початку війни з країною-агресоркою Росією, повідомила у Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Вона зазначила, що йдеться про чоловіка, який вдерся до приватного будинку, убив господаря та неодноразово зґвалтував його дружину разом з іншим російським солдатом-нелюдом.

При цьому злочинці погрожували насильством та зброєю не тільки потерпілій, а й її малолітній дитині.

- Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Його оголошено в розшук та до суду подано клопотання про затримання, – ззаначила генпрокурорка.

Венедіктова наголосила, що відомство отримує оперативну інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях та у «гарячих точках». Вона пообіцяла, що кожного негідника буде знайдено й покарано.