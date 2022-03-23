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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Справжнє пекельне небо для росіян: 100 ювілейний збитий літак над Маріуполем

Сьогодні, 03:22 Переглядів: 8

   

Протиповітряна оборона не зупинилась на 100-му збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі

Вчора, 22 березня, протиповітряна оборона не зупинилась на 100-му збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі. Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України нанесла удари по наземних цілях: скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив «крилату» із ПЗРК.

Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета.
Тож маємо такі втрати окупантів за добу 22 березня:

  • літаки – 6;
  • вертольоти – 1;
  • БпЛА (ОТР) – 5;
  • крилаті ракети – 5.

Б’ємо ворога разом! Разом – до перемоги!

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Сергій Брильов
Теги: війна Маріуполь
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