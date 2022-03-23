Справжнє пекельне небо для росіян: 100 ювілейний збитий літак над Маріуполем

Протиповітряна оборона не зупинилась на 100-му збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі
Вчора, 22 березня, протиповітряна оборона не зупинилась на 100-му збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі. Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України нанесла удари по наземних цілях: скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив «крилату» із ПЗРК.
Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета.
Тож маємо такі втрати окупантів за добу 22 березня:
Б’ємо ворога разом! Разом – до перемоги!