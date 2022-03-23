Справжнє пекельне небо для росіян: 100 ювілейний збитий літак над Маріуполем

Сьогодні, 03:22 Переглядів: 8

Протиповітряна оборона не зупинилась на 100-му збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі

Вчора, 22 березня, протиповітряна оборона не зупинилась на 100-му збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі. Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України нанесла удари по наземних цілях: скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив «крилату» із ПЗРК.

Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета.

Тож маємо такі втрати окупантів за добу 22 березня:

літаки – 6;

вертольоти – 1;

БпЛА (ОТР) – 5;

крилаті ракети – 5.

Б’ємо ворога разом! Разом – до перемоги!