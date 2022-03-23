Ешелон із військовою технікою рухається до кордону Білорусі з Україною

Сьогодні, 03:00 Переглядів: 273

У вівторок, 22 березня, о 21:40 вирушив ешелон військової техніки у бік Калинкович у Білорусі.

Про це повідомила спільнота залізничників у Білорусі.

Так, помічені п'ять одиниць РСЗВ «Град», понад 15 Уралів (тентових) і бойова гусенична техніка без відзнак.

- Збірний поїзд зараз стоїть по станції Калинковичі, зроблять відчеплення групи вагонів, і поїзд з технікою і боєприпасами поїде далі. Кінцева станція - Хойники, - йдеться в повідомленні.