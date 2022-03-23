Здається, вони почали щось підозрювати: росіяни забрали вертольоти з Чорнобаївки

Сьогодні, 02:57 Переглядів: 220

А ми ж всього 8 разів їх там вгатили

Аналіз нових супутникових знімків аеродрому в Херсоні, також відомого як Чорнобаївка, показав, що на ньому більше немає військових вертольотів орди.

Після численних втрат, орда вирішила відвести з нього свою авіацію.