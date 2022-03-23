У Тростянці на Сумщині - масштабна пожежа, яку не можуть погасити через бої

Сьогодні, 02:31 Переглядів: 186

У Тростянці на Сумщині спалахнула масштабна пожежа, яку не можуть гасити через обстріли та вуличні бої. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у відеозверненні за підсумками 22 березня.

- Вчора і сьогодні тривають бої у Тростянецькій громаді - це найгарячіша Сумської області... Почалася дуже велика пожежа у Тростянці, тому звертаємося до всіх мешканців міста: будь ласка, зачиніть вікна, може бути дуже велике задимлення, і перебувайте в укриттях, тому що точаться вуличні бої і відбуваються артилерійські обстріли, - зазначив він.

Голова ОВА додав, що пожежу наразі не гасять через те, що тривають бої та обстріли.

Він наголосив, що у Тростянці небезпечно просто перебувати на вулиці, бо загарбники розстрілюють мирних людей.

- Розстріляли жінку, яка просто пересувалася містом велосипедом. Не дають можливості ховати загиблих. Є дуже велика проблема щодо зберіганння тіл померлих у морзі, - розповів очільник ОВА.

Живицький також додав, що в громаді жінки народжують дітей просто вдома, бо немає можливості дістатися до лікарні, яка також була неодноразово обстріляна окупантами.