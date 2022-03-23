Без Z: гурт Без обмежень змінює логотип через російське вторгення

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 103

Було красиво, але стало ще краще!

Український гурт Без обмежень змінює логотип й прибирає літеру Z. Зміни повязані з російським вторгненням та використянням росіянами літри Z в цілях пропаганди.

- Ми змінюємо свій логотип. БеZ обмежень стане Без обмежень. Було красиво, а стало ще краще! Причина всім зрозуміла. Ми не хочемо будь-яким чином асоціюватись з тими, хто знищує нашу державу і наших людей, - йдеться у повідомленні.

У Росії Z швидко стала символом війни росії проти України. Його використовують політики, малюють на автомобілях, рекламних щитах та автобусних зупинках.

"Z" спочатку було простим звичайним позначенняя на російському військовому обладнанні, що означало східні сили рф. Згодом з'явився й інший символ. Наприклад, в публікаціях в офіційному інстаграмі російського міністерства оборони поряд із зображеннями "Z" з'являється буква "V" - у написах "ZапацаноV" та "СилаVправде". Одна з теорій каже, що дві латинські літери можуть означати схід ("vostok") і захід ("zapad").