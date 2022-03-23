Новий сорт орхідей «Україна» вивели у Тайвані

Сьогодні, 00:09 Переглядів: 61

На острові Тайвань виготовили унікальні нанодруковані орхідеї: квіти мають синьо-жовте забарвлення й нагадують український прапор. Їх навіть назвали на честь нашої держави. Про це у Facebook повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський й опублікував знімки рослин.

Квіти планують продати у благодійних цілях на Тайванській міжнародній виставці орхідей. Як пише Taipeitimes, орхідеї "Україна" вже подарували президенту Тайваню Цай Інвеню й віце-президентові Вільяму Лаю.

Зазначається, що це ще один жест, який демонструє підтримку Тайваню України на тлі війни з Росією. Раніше країна зібрала понад 330 мільйонів тайванських доларів (11,64 мільйона доларів США) для допомоги нашій державі.