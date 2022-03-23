Папу Римського Володимир Зеленський запросив до України

Президент Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска до України. Про це Зеленський зачвив у своєму відеозверненні.

- Вранці говорив з його святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст.

Подякував його святості за чітку й сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час.

Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного з українців, - сказав Володимир Зеленський.