У Кременчуці повернулися радіостанції Rocks, XIT FM та Байрактар

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На кременчуцькій радіохвилі повернулися до ефіру радіо Rocks, XIT FM та Байрактар.

Цікаво, що радіо Байрактар раніше носив назву Русское радио. Тепер в ефірі радіо Байрактар грає музика, яка народилися під час російсько-української війни.