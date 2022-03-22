Показали, як під Кременчуком вибухає протипіхотна міна

Вчора, 23:30 Переглядів: 352

У Кременчуці щодня військові проводять тренування. Військовий Володимир Поляков показав, як під Кременчуком тренуються військові та випробовують протипіхотну міну.

- Не хвилюйтеся, якщо не має сигналу тривоги, а ви чуєте вибухи. Це - щоб місто спало спокійно, не сплять та тренуються наші бійці, - розповів Володимир Поляков. - Протипіхотна міна вражає супротивника й при тому непогано. Ви зараз бачите її в дії.