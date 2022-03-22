Один рибалка потонув під Кременчуком - ще одного шукають

Вчора, 23:01 Переглядів: 325

Оскільки крига дуже тонка, то рибалити на Дніпрі небезпечно, краще рибалити з берега

Сьогодні, 22 березня, на Першому Занасипі в районі території вантажного порту зник рибалка. Водолази провели обстеження прибережної зони Дніпра. Проте чоловіка не знайшли. Пошуки продовжать завтра.

Ще один випадок з рибалкою трапився на Дніпрі у Малій Кохнівці потонув чоловік. Водолази КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС» знайшли тіло чоловіка. Його тіло направили на експертизу.

Нагадуємо, що крига наразі надто тонка, на вулиці постійно тримається плюсова температура. Не наражайте себе на небезпеку - рибальте з берега.