Повернулося відключення світла: хто завтра сидітиме без електроенергії

Сьогодні, 22:29 Переглядів: 15

«Полтаваобленерго» попереджає, що 23 березня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

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