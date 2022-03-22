Повернулося відключення світла: хто завтра сидітиме без електроенергії
Сьогодні, 22:29
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 23 березня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:
- просп. Свободи, 41, 43, 45, 47,
- вул. Київська, 1/49
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Заміська, Чкалова,
- пров. Веселий,
- пров. Трудовий,
- пров. Героїв Бресту, 4,
- пр. Заміський
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Седова,
- вул. Лугова,
- вул. Каховська,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- пров. Нечая,
- пров. Седова,
- пров. Бригадний,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пров. Луговий,
- пр. Червневий
- вул. Карпенка-Карого,
- вул. Кохнівська,
- пров. Бахмачський
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Буденого,
- вул. Ракетна,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана
- вул. Ткаченка,
- вул. Новоселівська,
- вул. Приреченська,
- вул. Ромаданівська,
- вул. 8 Березня,
- пров. Ткаченка,
- пров. Новий
- вул. Ткаченка
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