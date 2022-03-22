Минулої доби в Кременчуці народилось троє немовлят

Сьогодні, 22:09 Переглядів: 42

Двоє з них - з родин вимушених переселенців

21 березня у Кременчуці народилося троє немовлят, повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради. З них двоє - з числа тимчасово переміщених осіб. Ще одного малюка народила кременчужанка. Минулої доби у Кременчуці зареєстрували 5 новонароджених.

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