Уночі російська армія атакувала Україну 415 ударними БпЛА та 43 ракетами — Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 151

У ніч на 10 вересня (із 17.00 9 вересня) російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування.

Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу. З них:

415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ), Чауда — ТОТ Криму (понад 250 із них — Shahed);

42 крилаті/авіаційні ракети Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської обл. (РФ) та акваторії Чорного моря;

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. (РФ).

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У 2025 році РФ запустила по Україні в 11 разів більше БпЛА, ніж торік: скільки повітряних цілей збило українське ППО

За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей:

386 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів;

27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

— Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях. Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща, — йдеться в повідомленні.

Що робити, якщо укриття зачинене під час повітряної тривоги, і хто його має відчиняти — телефони відповідальних у Кременчуці

Нагадаємо, внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово перекрили. Через обстріл у Кременчуці «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів і скасувала рух електрички. В компанії попередили, що найближчими днями можливі затримки поїздів у регіоні через об’їзд ураженої ділянки. Для забезпечення сполучення використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій до залізничної станції Кременчука.

Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень Міський палац культури, приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств.

«Кременчуцький Телеграф» показав, який вигляд має Крюківський міст після російської атаки на Кременчук.