Фотофакт: внаслідок атаки РФ пошкоджено палац культури

Сьогодні, 22:45 Переглядів: 101

Внаслідок російської атаки у ніч на 7 вересня у Кременчуці пошкоджено Міський палац культури. У будівлі вибиті шибки через вибухову хвилю.

Як розповів директор палацу Сергій Ситник Суспільному, загалом у будівлі вибито 18 вікон.

Атака РФ по Кременчуку: що відомо

Внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово перекрили. Через обстріл у Кременчуці «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів і скасувала рух електрички. В компанії попередили, що найближчими днями можливі затримки поїздів у регіоні через об’їзд ураженої ділянки. Для забезпечення сполучення використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій до залізничної станції Кременчука.

Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА.