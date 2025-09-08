«В Києві погано донатять», — ветеран Сергій Дем’янчук просить про допомогу

Ветеран війни Сергій Дем’янчук, який пересувається кріслом колісним й збирає донати у Кременчуці для ЗСУ, наразі знаходиться в Києві на реабілітації.
Чоловік перебуває в інституті хірургії й каже, що намагався поєднати перебування в столиці зі збором донатів. Проте зазначає, що в Києві перехожі не дуже відгукуються на збори.
Карта 4149501010930999
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.