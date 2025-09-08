«В Києві погано донатять», — ветеран Сергій Дем’янчук просить про допомогу

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 169

Ветеран війни Сергій Дем’янчук, який пересувається кріслом колісним й збирає донати у Кременчуці для ЗСУ, наразі знаходиться в Києві на реабілітації.

Чоловік перебуває в інституті хірургії й каже, що намагався поєднати перебування в столиці зі збором донатів. Проте зазначає, що в Києві перехожі не дуже відгукуються на збори.

— Але потреби у хлопців є постійно й дуже переживаю, що у зборах буде вимушена перерва. Хто може, закидайте донати на карту. Всі гроші йдуть на допомогу ЗСУ