У 2025 році РФ запустила по Україні в 11 разів більше БпЛА, ніж торік: скільки повітряних цілей збило українське ППО

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 84

Липень цього року став рекордним за кількістю дронових атак російської армії

За 7 місяців 2025 року російська армія запустила по Україні близько 29 тисяч БпЛА. Це в 11 разів більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомило UA War Infographics.

Видання зазначає, що у 2025 році вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ 88,2% усіх російських дронів, які були запущені по Україні.

Військові аналітики зазначають, що 2025 року найменше дронів росіяни запустили у квітні - 2,4 тисячі. З них вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ близько 2 тисячі БпЛА.

А липень став рекордним за кількістю запущених РФ дронів у 2025 році. Минулого місяця ворог атакував Україну 6,6 тисячами безпілотників, з яких українській ППО вдалося збити або знешкодили 5,6 тисячі.

Крім БпЛА, російська армія за 7 місяців 2025 року запустила по Україні 951 ракету. З них вдалося збити або знешкодили 56%.

За кількістю запущених РФ ракет рекордним у 2025 році став червень. Позаминулого місяця ворог атакував Україну 238 ракетами.

Нагадаємо, що вранці 31 липня російська армія атакувала Україну 317-ма засобами повітряного нападу: 309 БпЛА та 8 крилатими ракетами. Головною ціллю ворога був Київ. Внаслідок ударів по житловим будинкам загинула 31 людина, серед них п'ятеро дітей.

Про ефективність роботи української протиповітряної оборони розповіла пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Протягом липня 2025 року ППО Cил оборони знищено 6262 повітряні цілі. З них:

65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

19 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;

4 крилаті ракети «Калібр»;

9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

20 крилатих ракет «Іскандер-К»;

2990 ударні БпЛА типу Shahed;

912 розвідувальних БпЛА;

2243 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних Сил впродовж червня здійснено 790 літаковильотів, зокрема:

близько 550 – на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 160 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У липні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 1012 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.





За повідомленням пресслужби Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 2 серпня (із 18.00 серпня) російська армія атакувала Україну 53 засобами повітряного нападу. З них:

45 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ (РФ), Гвардійське – ТОТ Криму;

8 швидкісних (реактивних) БпЛА із Брянської обл. (РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.