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Україна, Світ, Війна

Уночі російська армія атакувала Україну 8 крилатими ракетами та 309 ударними БпЛА — Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1

 

Силами ППО збито та подавлено 291 повітряна ціль противника

У ніч на 31 липня (із 18.00 30 липня) російська армія атакувала Україну 317-ма засобами повітряного нападу (309 БпЛА, 8 крилатих ракет). З них:

  • 309 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів запустили з напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ);
  • 8 крилатих ракет Іскандер-К запустили з Курської обл. (РФ).

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Основним напрямком удару була столиця України — місто Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника:

  • 288 ударних БпЛА;
  • 3 крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці.

 

Нагадаємо, вранці ми повідомляли, що на Кременчуччині уламки БпЛА пошкодили будинок — горіла господарча будівля.

Сьогодні вранці Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі російська армія запустила по Україні понад 300 ударних БпЛА та 8 ракет.

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ППО ракети БПЛА Шахеди
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