Вночі російська армія запустила по Україні понад 300 ударних БпЛА та 8 ракет — Зеленський

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З ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють наші рятувальники, пожежники, медики, усі необхідні служби. Постраждали Дніпровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

— Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога, — написав він у своєму телеграм-каналі.

Російська армія випустила по Україні понад 300 дронів та 8 ракет.

— Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів — усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано, — резюмував президент.

За попередніми даними ДСНС у Києві 6 загиблих та 52 постраждалих, серед яких 9 дітей.

Нагадаємо, що на Кременчуччині уламки БпЛА пошкодили будинок — горіла господарча будівля.