Через затримки поїздів на Київщині та Харківщині кілька приміських рейсів на Полтавщині також йдуть не за графіком (доповнено)

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 109

Пасажирів просять стежити за оголошеннями на станціях

У зв’язку із затримками окремих рейсів на Київщині та Харківщині Укрзалізниця повідомляє про коригування графіка приміських поїздів на Полтавщині.

Поїзд №6802 Київ-Волинський — Гребінка вирушає із затримкою 44 хвилини. Через це буде змінено час відправлення ще кількох рейсів:

до 30 хвилин затримується поїзд №6364/6726 Гребінка — Гоголове;

до 15 хвилин — поїзд №6242 Гребінка — Бахмач.

Крім того, через запізнення поїзда №6272 Синельникове-1 — Лозова та для організації пересадки пасажирів на станції Лозова:

затримуються поїзди №6653/6575 Лозова — Полтава-Південна.

Очікувана затримка на відправлення цих рейсів — до 50 хвилин.

Пасажирів просять уважно стежити за оголошеннями на станціях і вибачити за тимчасові незручності.

Доповнено:

Поїзд №6807 сполученням Гребінка – Київ відправився з початкової станції із затримкою 26 хвилин.

Затримується через запізнення поїзд №6802 сполученням Київ-Волинський – Гребінка.