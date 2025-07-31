У зв’язку із затримками окремих рейсів на Київщині та Харківщині Укрзалізниця повідомляє про коригування графіка приміських поїздів на Полтавщині.
Поїзд №6802 Київ-Волинський — Гребінка вирушає із затримкою 44 хвилини. Через це буде змінено час відправлення ще кількох рейсів:
Крім того, через запізнення поїзда №6272 Синельникове-1 — Лозова та для організації пересадки пасажирів на станції Лозова:
Очікувана затримка на відправлення цих рейсів — до 50 хвилин.
Пасажирів просять уважно стежити за оголошеннями на станціях і вибачити за тимчасові незручності.
Поїзд №6807 сполученням Гребінка – Київ відправився з початкової станції із затримкою 26 хвилин.
Затримується через запізнення поїзд №6802 сполученням Київ-Волинський – Гребінка.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на закупівлю 5 пасажирських вагонів.
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