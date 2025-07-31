Надходження до міського бюджету Кременчука зросли по трьох основних податках: скільки зекономлять на перекредитуванні

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 76

На засіданні депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів, яке відбулося 30-го липня, заступниця міського голови - директор департаменту фінансів Тетяна Неіленко розповіла про дохідну частину міського бюджету Кременчука за І-ше півріччя 2025 року.

За її словами, зафіксовано значне перевиконання планових надходжень за трьома основними видами податків, які поповнюють міський бюджет. Зокрема, надходження за акцизним податком зросли на 4,5%, або на 36,5 млн грн у порівнянні з І-м півріччям минулого року.

Надходження по Єдиному податку також перевищили планові показники на 1,5%, а у порівнянні з таким же періодом минулого року вони зросли на 21%, або понад 36,3 млн грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, перевиконаний на 20%, а у порівнянні з І-м півріччям минулого року зафіксовано зростання майже удвічі — на понад 8 млн грн.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у першому півріччі також збільшився, й тому у мерії пропонують внести зміни до міського бюджету, збільшивши дохідну частину на 120 млн грн. З них пропонують направити:

50 млн грн - до Стабілізаційного фонду — на оперативне фінансування невідкладних потреб міста;

70 млн грн — на рефінансування боргових зобов’язань перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за кредитом для КТУ на закупівлю тролейбусів.

Завдяки домовленостям із банком нова відсоткова ставка щодо кредиту для КТУ складе 5,43% замість попередніх майже 11% в євро, що дозволить суттєво зекономити на обслуговуванні кредиту.

За словами Тетяни Неїленко, це рішення дозволить розвантажити бюджет 2028 року, коли місто мало б повернути відкладені через пандемію та повномасштабну війну кредитні виплати. Крім того, завдяки перекредитуванню вдасться зекономити близько 18000 євро.

Попри певні позитивні цифри, заступниця міського голови заявила, що станом на 1 липня 2025 року виконання бюджету Кременчука на 9% менше планових показників. Хоча «мінус 9%» не завадило цього року профінансувати майже 600 млн грн зі Стабілізаційного фонду міської ради на першочергові потреби.

Нагадаємо, ми писали, що усі школи Кременчука отримають з міського бюджету по 100 тисяч гривень на підготовку до нового навчального року. Учора ми повідомляли, що через неповні розрахунки за опалення навчальні заклади Кременчука вже сплатили понад 11 млн грн штрафів, а сплатять ще 3,2 млн.



