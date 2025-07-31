На Кременчуччині загорілися дві господарчі споруди — вогнеборці врятували сусідній житловий будинок

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Під час ліквідації пожежі рятувальники використовували апарати захисту органів дихання та зору

Учора, 30 липня, на лінію 101 надійшли два повідомлення про пожежу господарчих споруд в Кременчуці на вулиці Гайдамацька та в селі Степанівка. На місці пожеж працювали підрозділи ДСНС, під час ліквідації пожежі рятувальники використовували апарати захисту органів дихання та зору. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вогнеборці загасили пожежу чим запобігли розповсюдженню вогню. Вдалося врятувати ще одну господарчу споруду та поряд розташований житловий будинок. Проте, вогнем знищено господарчу споруду, дерев’яне перекриття, оздоблення стін, дерев’яні меблі та електроінструмент.

До гасіння пожежі залучалися підрозділи 15-ї та 8-ї ДПРП. Причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні вранці очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА у Кременчуцькому районі сталася пожежа господарчої будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок.