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Усі школи Кременчука отримають з міського бюджету по 100 тисяч гривень на підготовку до нового навчального року

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 92

 

Кошти використають на усунення порушень пожежної безпеки, виявлені ДСНС, та інші потреби підготовки до нового навчального року

На засіданні депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів, яке відбулося 30 липня, ухвалили проєкт рішення міськвиконкому щодо виділення з міського бюджету (Стабілізаційного фонду) по 100 тисяч гривень усім навчальним закладам загальної освіти міста. Усього їх в Кременчуці 32, тож на це виділять 3,2 млн грн.

Кошти використають на усунення порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки, виявлені Кременчуцьким райуправлінням ДСНС, та на інші потреби підготовки шкіл до нового навчального року.

Тепер це рішення завтра розглянуть на засіданні виконавчого комітету.

Нагадаємо, про те, що школи у Кременчуці отримають по 100 тисяч гривень стало відомо зі слів міського голови Кременчука Віталія Малецького під час засідання виконкому 24 липня

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що через неповні розрахунки за опалення навчальні заклади Кременчука вже сплатили понад 11 млн грн штрафів, а сплатять ще 3,2 млн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада депутатська комісія школи ДСНС навчальний рік
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