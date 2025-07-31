«Укрзалізниця» показала, як будуються вагони на заводі у Кременчуці: відео

«Укрзалізниця» отримала три нові пасажирські вагони, збудовані на Крюківському вагонобудівному заводі у Кременчуці. У пресслужбі компанії поділилися процесом будівництва.

Відомо, що ці вагони уже вирушили у перший рейс до Харкова.

Загалом із початку року підприємство передало «Укрзалізниці» 39 нових вагонів. Компанія уже замовила на заводі 100 нових вагонів, а також очікує на завершення будівництва ще 12 вагонів, які були замовлені у 2023 році.

В «Укрзалізниці» зазначають, що впродовж останніх п’яти років вони проводять найбільше оновлення пасажирського парку за часів незалежності. Нині багато вагонів вибувають із парку через зношеність та пошкодження внаслідок російських обстрілів. Тож компанія максимально намагається вирішити проблему дефіциту місць.

Крім того, компанія водночас і впроваджує підвищення ефективності рухомого складу: один вагон зараз перевозить на 14% більше пасажирів, ніж рік тому. Це стало можливим за рахунок більшої оборотності (частоти використання) вагонів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на закупівлю 5 пасажирських вагонів.