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На Кременчуччині уламки БпЛА пошкодили будинок — горіла господарча будівля

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 352

  

Через несприятливі погодні умови у Полтавському районі без світла залишилися 9630 абонентів у 47 населених пунктах

Минулої ночі в Полтавській області працювала ППО. Унаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі загорілась господарча будівля. Вибухова хвиля пошкодила приватний будинок. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, пожежу загасили. Обійшлося без постраждалих.

  Протягом доби, через несприятливі погодні умови відбулося аварійне відключення електромереж у Полтавському районі. За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», без світла залишилися 9630 абонентів у 47 населених пунктах. На цю хвилину електропостачання для більшості абонентів відновлено. Ремонтні роботи тривають.

Нагадаємо, що 12 липня уламки дрона пошкодили три житлові будинки на території Полтавської громади. Внаслідок атаки постраждала одна людина.


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Автор: Віктор Крук
Теги: ППО БПЛА Полтавська ОВА пожежа уламки наслідки атаки
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