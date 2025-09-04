ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Війна

Удари по російських НПЗ можуть змусити Путіна почати переговори вже цієї осені — Politico

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 151

 Санкції та атаки БпЛА створюють глибоку кризу в стратегічній галузі Кремля

Методичні удари українських дронів по нафтопереробній інфраструктурі Росії вже вивели з ладу 15–20% паливного виробництва країни, пише Politico з посиланням на європейських чиновників та аналітиків.

Наслідки ударів:

  • у провінційних містах Росії виникли черги на заправках,
  • Москва тимчасово заборонила експорт пального,
  • ремонт пошкоджених НПЗ ускладнений через санкції та відсутність західних комплектуючих.

Аналітики зазначають, що ці атаки тривають уже понад рік, але саме зараз їхній ефект став найбільш відчутним.

За словами колишнього офіцера британської армії Філіпа Інгрема, ця тактика — частина стратегії, яку просуває глава української розвідки Кирило Буданов. Він адаптував методики диверсій союзників часів Другої світової війни для сучасної війни: бити по тиловій інфраструктурі, щоб підірвати здатність Росії постачати фронт.

— Зеленський прямо сказав: Україна не може виграти лише на лінії фронту. Але хто контролює оперативний рівень — той виграє війну загалом, — зазначив Інгрем.

На його думку, російська економіка поки що «не на межі колапсу», але протягом 12–18 місяців Путін може відчути серйозні проблеми. Якщо ж атаки посиляться, цей термін скоротиться.

Європейські чиновники вважають, що поєднання санкцій і ударів по інфраструктурі є найефективнішим шляхом змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

ПО ТЕМІ:

Фейки про війну: як не попастися на брехню та не стати її поширювачем

РФ планує щомісяця мобілізовувати на війну проти України по 10 тисяч боржників та «зеків», - ГУР

Лише чверть захисників України, які воюють на фронті, були добровольцями — Bloomberg

Скільки чоловіків призовного віку є в Україні та яку кількість можуть мобілізувати у 2025 році

У Полтавському ОТЦК пояснили відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосили, що кожен має бути готовим до призову

Командир «Айдару» пояснив, яка користь від примусово мобілізованих, та що відбувається на війні з ухилянтами

