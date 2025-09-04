Удари по російських НПЗ можуть змусити Путіна почати переговори вже цієї осені — Politico

Методичні удари українських дронів по нафтопереробній інфраструктурі Росії вже вивели з ладу 15–20% паливного виробництва країни, пише Politico з посиланням на європейських чиновників та аналітиків.

Наслідки ударів:

у провінційних містах Росії виникли черги на заправках,

Москва тимчасово заборонила експорт пального,

ремонт пошкоджених НПЗ ускладнений через санкції та відсутність західних комплектуючих.

Аналітики зазначають, що ці атаки тривають уже понад рік, але саме зараз їхній ефект став найбільш відчутним.

За словами колишнього офіцера британської армії Філіпа Інгрема, ця тактика — частина стратегії, яку просуває глава української розвідки Кирило Буданов. Він адаптував методики диверсій союзників часів Другої світової війни для сучасної війни: бити по тиловій інфраструктурі, щоб підірвати здатність Росії постачати фронт.

— Зеленський прямо сказав: Україна не може виграти лише на лінії фронту. Але хто контролює оперативний рівень — той виграє війну загалом, — зазначив Інгрем.

На його думку, російська економіка поки що «не на межі колапсу», але протягом 12–18 місяців Путін може відчути серйозні проблеми. Якщо ж атаки посиляться, цей термін скоротиться.

Європейські чиновники вважають, що поєднання санкцій і ударів по інфраструктурі є найефективнішим шляхом змусити Кремль сісти за стіл переговорів.