РФ планує мобілізовувати на війну проти України щомісяця по 10 тисяч боржників та «зеків» — ГУР

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 3

Майже кожен другий направлений з Росії на війну проти України буде зі складу «спецконтингенту»

У 2025 році Росія робить акцент у поповненні своєї окупаційної армії на «спецконтингенті» та планує мобілізувати щонайменше 126 тисяч тих, хто має якісь проблеми із законом. Йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, або мають заборгованості за кредитами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як зазначають в ГУР, для поповнення втрат у 2025-му році Росія планує мобілізовувати на війну у середньому по 10 тисяч солдатів із так званого «спецконтингенту» щомісяця.

— Загалом для заміщення втрат існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України держава-агресор Росія у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів, - зазначають в ГУР.

Отже, майже кожен другий направлений з Росії на війну проти України буде зі складу «спецконтингенту».

Росія торік мобілізувала до своєї армії на окупованих територіях понад 10 тисяч українців — ЦПД

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 837 тисяч солдатів. Через це до боїв на території Курської області РФ були вимушена залучити близько 12 тисяч військових з Північної Кореї. Як писали західні ЗМІ, близько третини з них (4000) було втрачено вбитими та пораненими за кілька тижнів боїв.

Топ-10 російських фейків про війну, ТЦК та мобілізацію: як Росія намагається зірвати мобілізацію

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що протягом 2024 року до російської армії з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей та частково — з Донецької та Луганської «без жодних скандалів» було мобілізовано понад 10 тисяч місцевих жителів на війну проти України.

«Військових воюючої країни принижує населення, яке вони захищали»: у Полтавському ОТЦК прокоментували резонансну сутичку з цивільним

«Кременчуцький Телеграф» після оприлюднення у соцмережах резонансного відео, на якому зафіксовано сутичку у Полтаві між працівниками ТЦК та цивільним чоловіком, ситуацію на брифінгу прокоментував речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Він заявив, що «дуже прикро, що військовослужбовці, які захищали Україну, а після отримання поранень проходять службу в ТЦК, чи не щодня стикаються з образами».

Без ТЦК не обійтися: у Міноборони пояснили, чи можлива повністю добровільна мобілізація

Наприкінці листопада речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів, чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни.

Чи спроможні Центри рекрутингу замінити ТЦК та чи можливо уникнути хейту, проводячи примусову мобілізацію

13 листопада Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Роман Істомін також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. ВЛК визнало їх придатними до проходження військової служби у ТЦК та інших тилових установах, після чого їх перевели до ТЦК. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.

Коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних

У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також розповіли, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.

А також нагадали, що кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліцейського разом із документом, що посвідчує особу.

У Полтавському ОТЦК пояснили відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосили, що кожен має бути готовим до призову

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що згідно із законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників територіальних центрів комплектування є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.