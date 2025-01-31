В Кременчуці відкрилася виставка художниці Наталлі Прус

У четвер, 30 січня, у Кременчуці в картинній галереї Наталії Юзефович відбулося відкриття персональної виставки кременчуцької художниці, письменниці, волонтерки та активістки Наталії Прус «Життя… Як воно є в серці моїм».

На виставці представлені 62 роботи, виконані у різних жанрах і техніках. Тут можна побачити мальовничі філософські роздуми, пейзажі, натюрморти. Картини передають любов до рідної землі, мистецтва та особисті переживання війни.

Під кожним полотном розмішені вірші жінки, які підкреслюють образи, зображені на картинах.

Окремою особливістю експозиції стали роботи, створені на трофейній російській амуніції.

Пані Наталія розповіла, що її чоловік Тарас, знаходиться на війні, тому частину робіт художниця присвятила саме йому, а також подіям, які відбуваються сьогодні на українській землі.

— Це моя така розмова з суспільством. Через картини я намагаюся передати те, що в мене на душі, — поділилася мисткиня.