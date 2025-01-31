У ШРБУ проходять обшуки — джерела

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Правоохоронці проводять обшуки у комунальному підприємстві ШРБУ через ремонт дороги на вулиці Героїв Маріуполя. Раніше громада виступала проти «бордюрних тендерів» на 3,5 млн грн, а аудитори виявили питання до підрядників. Деталі розслідування з’ясовуються

У комунальному підприємстві «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (ШРБУ) правоохоронці проводять обшуки. Справа стосується проведення дорожніх робіт на вулиці Героїв Маріуполя. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Додамо, що у серпні торік ШРБУ замовило ремонт доріжки вулиці Героїв Маріуполя на ділянці між будинками № 89 та №79а у підприємця Артура Карапетяна. Загальна вартість робіт, разом з ремонтом дороги на проспекті Свободи, 144, становить майже 1,3 млн гривень.

Водночас навесні комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» оголосило тендери на ремонт і заміну бордюрів на загальну суму понад 3,5 млн гривень. Такі закупівлі під час війни сколихнули кременчуцьку громадськість — на сайті звернень Кременчука було створено петицію щодо скасування таких закупівель. Своєю чергою робоча група «Прозорість і підзвітність» також рекомендувала виконкому скасувати «бордюрні тендери». Аудитори звернули увагу на перевищення планових потреб громади більше, ніж у 3 рази. Також у фахівців виникли питання до підприємців, що вийшли на ці тендери — ФОП Ганни Бєлкіної та ФОП Інни Семихат.

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Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області моніторило закупівлю, учасником якої стала Інна Семихат. Зокрема, у служби виникои питання щодо підтвердження досвіду на виконання схожих робіт підприємицею, місце проведення робіт, розрахунку договірної ціни та щодо документів на відповідність бортового каменю згідно з ДСТУ.

Своєю чергою «Прозорість і підзвітність» акцентували на відсутності у ФОП Ганни Бєлкіної матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

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Протягом року ШРБУ продовжувало замовляти бортові камені, зокрема і для облаштування пішохідної частини на вулиці Небесної Сотні.