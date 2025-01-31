Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини

У ШРБУ проходять обшуки — джерела

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 266 Коментарів: 1

Правоохоронці проводять обшуки у комунальному підприємстві ШРБУ через ремонт дороги на вулиці Героїв Маріуполя. Раніше громада виступала проти «бордюрних тендерів» на 3,5 млн грн, а аудитори виявили питання до підрядників. Деталі розслідування з’ясовуються

У комунальному підприємстві «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (ШРБУ) правоохоронці проводять обшуки. Справа стосується проведення дорожніх робіт на вулиці Героїв Маріуполя. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Додамо, що у серпні торік ШРБУ замовило ремонт доріжки вулиці Героїв Маріуполя на ділянці між будинками № 89 та №79а у підприємця Артура Карапетяна. Загальна вартість робіт, разом з ремонтом дороги на проспекті Свободи, 144, становить майже 1,3 млн гривень.

Водночас навесні комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» оголосило тендери на ремонт і заміну бордюрів на загальну суму понад 3,5 млн гривень. Такі закупівлі під час війни сколихнули кременчуцьку громадськість — на сайті звернень Кременчука було створено петицію щодо скасування таких закупівель. Своєю чергою робоча група «Прозорість і підзвітність» також рекомендувала виконкому скасувати «бордюрні тендери». Аудитори звернули увагу на перевищення планових потреб громади більше, ніж у 3 рази. Також у фахівців виникли питання до підприємців, що вийшли на ці тендери — ФОП Ганни Бєлкіної та ФОП Інни Семихат.

Фотофакт: у Кременчуці почали замінювати бордюри

Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області моніторило закупівлю, учасником якої стала Інна Семихат. Зокрема, у служби виникои питання щодо підтвердження досвіду на виконання схожих робіт підприємицею, місце проведення робіт, розрахунку договірної ціни та щодо документів на відповідність бортового каменю згідно з ДСТУ.

Своєю чергою «Прозорість і підзвітність» акцентували на відсутності у ФОП Ганни Бєлкіної матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

Підприємиця Бєлкіна офіційно працевлаштувала робітників — Полтавська ОВА

Протягом року ШРБУ продовжувало замовляти бортові камені, зокрема і для облаштування пішохідної частини на вулиці Небесної Сотні.

ПО ТЕМІ:

Незаконні угоди на підвищення цін за газ: головного інженера ШРБУ звинувачують у службовій недбалості

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: ШРБУ обшуки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 927
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:21

Цікаво швидко "порішають"?🤣. ЗЕзеденти на асфальті собаку з'їли. 


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх