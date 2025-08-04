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У Мінсоцполітики анонсували розробку пенсійної реформи: що планують змінити

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 91

 

Серед основних напрямків реформи — впровадження обов’язкової накопичувальної системи та трансформація спеціальних пенсій у професійні

В Україні у найближчі 100 днів планують представити пенсійну реформу. Про це на засіданні парламентського комітету з питань соціальної політики та прав ветеранів повідомив новий міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Він заявив про намір змінити підходи до соціального забезпечення та пообіцяв залучити народних депутатів ще на етапі розробки пенсійної реформи.

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За його словами, першочергово будуть змінені підходи до пенсійного забезпечення. Серед ключових напрямків, які пропонує міністерство: 

  • удосконалення солідарної пенсійної системи, що передбачає прямий зв’язок між внесками ЄСВ, їх тривалістю та розміром пенсії;
  • трансформацію спеціальних пенсій у професійні, де розмір пенсії розраховуватиметься з урахуванням трьох факторів (базова виплата, варіативна пенсійна складова та професійна) та різних джерел фінансування;
  • впровадження обов’язкової накопичувальної системи.

Крім того, Денис Улютін повідомив про плани оновити найближчим часом соціальні стандарти. Для цього буде запроваджена базова соціальна допомога та проведена реформа прожиткового мінімуму. 

Нагадаємо, у листопаді минулого року в Україні теж анонсували старт пенсійної реформи з 1-го липня 2025 року. Зокрема, солідарну пенсійну систему планували доповнити обов’язковою накопичувальною та реформувати систему спецпенсій.

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що в Україні поки не планують підвищувати пенсійний вік.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінсоцполітики пенсійна реформа пенсії
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