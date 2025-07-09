Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики готують нову накопичувальну систему

Україна потребує глибокої пенсійної реформи, яка передбачатиме не лише зміни у солідарній системі, а й запровадження накопичувального рівня. Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак в інтерв’ю «Радіо Свобода».
За її словами, зараз пенсійна система має чимало проблем — знецінення страхового стажу, заплутана система надбавок і пільг, складність адміністрування. Крім того, майже кожен п’ятий українець має право на достроковий вихід на пенсію, що створює додаткове навантаження на бюджет.
Марчак пояснила, що в ідеалі пенсійна система має бути багатошаровою — складатися з солідарної, загальної накопичувальної, добровільної накопичувальної частин і, можливо, професійних внесків від роботодавця.
За її словами, сьогодні вже близько 50 тисяч українців отримують пенсії з недержавних пенсійних фондів. Тому варто замислюватись про накопичення вже зараз.
Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Марчак розповіла, що у 2026 році збільшаться виплати при народженні дитини.
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