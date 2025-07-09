Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики готують нову накопичувальну систему

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 136

Уряд ще не подав законопроєкт до парламенту, але обговорення тривають

Україна потребує глибокої пенсійної реформи, яка передбачатиме не лише зміни у солідарній системі, а й запровадження накопичувального рівня. Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак в інтерв’ю «Радіо Свобода».

— Ми розробили законопроєкти щодо реформування солідарної пенсійної системи і запровадження накопичувальної. Наразі документи на розгляді Кабінету міністрів, — сказала Марчак. — Коли погодимо ключові параметри, законопроєкти надійдуть до парламенту.

За її словами, зараз пенсійна система має чимало проблем — знецінення страхового стажу, заплутана система надбавок і пільг, складність адміністрування. Крім того, майже кожен п’ятий українець має право на достроковий вихід на пенсію, що створює додаткове навантаження на бюджет.

Марчак пояснила, що в ідеалі пенсійна система має бути багатошаровою — складатися з солідарної, загальної накопичувальної, добровільної накопичувальної частин і, можливо, професійних внесків від роботодавця.

— Люди мають знати, що їхня майбутня пенсія залежить від того, скільки вони платять зараз. Наприклад, вихід на пенсію на 5 років раніше зменшує її на 30%. А продовження роботи на 5 років збільшує її на ті ж 30%, — додала посадовиця.

За її словами, сьогодні вже близько 50 тисяч українців отримують пенсії з недержавних пенсійних фондів. Тому варто замислюватись про накопичення вже зараз.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Марчак розповіла, що у 2026 році збільшаться виплати при народженні дитини.