Допомогу при народженні дитини планують збільшити до 50 тисяч гривень

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 112

Щомісячні виплати теж зростуть — замість 860 грн батьки отримуватимуть кілька тисяч

З 2026 року одноразову допомогу при народженні дитини в Україні можуть підвищити до 50 тис. грн. Крім того, планується суттєве зростання щомісячних виплат. Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак в інтерв’ю «Радіо Свобода».

— На кожну дитину мама отримає 50 тис. грн одноразово. Окрім того, щомісяця до 12 місяців дитини ми будемо виплачувати кілька тисяч гривень, — зазначила посадовиця.

За її словами, точну суму щомісячної допомоги ще не погодили, однак ідеться про кратне збільшення нинішніх виплат. Нині при народженні дитини родина отримує 10,3 тис. грн одноразово, а решту — 30,9 тис. грн — упродовж трьох років по 860 грн щомісяця.

У Мінсоцполітики ведуть перемовини з Міністерством фінансів щодо закладання коштів у держбюджет на збільшені виплати з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, що в Україні з’явилася нова виплата — «Пакунок школяра». Її в розмірі 5 тис. грн зможуть отримати родини першокласників, які навчатимуться офлайн.