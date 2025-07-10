Законопроєкт: для прийняття на держслужбу або в прокуратуру чоловіки матимуть пройти військову службу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 137

У Верховній Раді пропонують ввести нові вимоги для держслужбовців та прокурорів, у тому числі й жінок

Минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13347 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву», який окрім зміни моделі базової загальновійськової підготовки передбачає суттєві зміни у питаннях прийняття на державну службу та роботу в органи прокуратури.

Якщо цей закон ухвалять, то чоловіки віком до 60 років без проходження повноцінної військової служби не зможуть влаштуватися на державну службу, навіть маючи відповідну освіту та досвід. А щодо призначення на посади прокурорів, то ця вимога стосуватиметься й жінок. Виняток передбачений лише для тих, кого визнано непридатними до військової служби за станом здоров’я

Ініціаторами законопроєкту виступили 20 народних депутатів, а парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки 8-го липня (через 4 дні після внесення законопроєкту) розглянув його на своєму засіданні та рекомендував для ухвалення за основу в першому читанні. Така безпрецедентна швидкість свідчить про можливість розгляду законопроєкту на сесійному засіданні Верховної Ради найближчими днями.

І це попри те, що у висновку Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради містяться суттєві зауваження до його змісту. Зокрема, аналізуючи запропоновані зміни до закону «Про державну службу» парламентські юристи вважають більш прийнятною вимогою при відборі кандидатів на зайняття посад державної служби передбачити лише «встановлення пріоритету для тих, хто проходив військову службу».

У Національному агентстві з питань державної служби цю ініціативу також не підтримують, вказуючи, що нові правила ускладнять пошук кваліфікованих працівників та можуть посилити дефіцит кадрів у державних установах.

Що пропонує законопроєкт

Чинний закон «Про державну службу» передбачає, що чоловіки віком до 60 років, які вперше вступають на державну службу, мають пройти базову загальновійськову підготовку або військову службу. Але норми щодо проходження базової загальновійськової підготовки або служби починають діяти лише після скасування воєнного стану і не раніше ніж через рік після впровадження такої підготовки.

Законопроєкт №13347 передбачає заміну інституту базової загальновійськової підготовки підготовкою до національного спротиву.

У ст. 19 закону «Про державну службу» пропонується внести зміну, що «на державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби». У чинній редакції цієї статті зазначено «яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу».

У ст. 27 закону «Про прокуратуру», яка регламентує вимоги до кандидатів на посаду прокурора, пропонують передбачити, що прокурором за результатами добору «може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою…, а також проходив військову службу». У чинній редакції цієї статті йдеться про проходження базової загальновійськової підготовки або військової служби. І жодного послаблення для осіб жіночої статі у законопроєкті не передбачено.

Мета законопроєкту

У пояснювальній записці до законопроєкту №13347 зазначено, що метою його розробки є «вдосконалення законодавства у сфері національного спротиву, формування в громадян України національно-патріотичної та оборонної свідомості, стійкої мотивації, набуття знань та практичних вмінь і навичок, необхідних для захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України».

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