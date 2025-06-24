В Україні пропонують посилити відповідальність за порушення порядку проведення мобілізації

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До Верховної Ради України внесли законопроєкт №13393 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення порядку проведення мобілізації». У ньому пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями 337-1 та 337-2, в яких передбачено посилення відповідальності посадових осіб, працівників та військовослужбовців ТЦК та СП за перевищення влади або службових повноважень, а також працівників ВЛК за порушення порядку проведення медичного огляду.

Зокрема, за умисне вчинення посадовими особами ТЦК та СП дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам, інтересам окремих громадян, законопроєктом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3-х до 6-ти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

Якщо ці дії супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними й такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, пропонується більш сурове покарання - позбавленням волі на строк від 4-х до 8-ми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

А якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки або були вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану, то пропонується покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років.

Друга стаття, якою пропонують доповнити ККУ, передбачає відповідальність за порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби. За це пропонується покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2-х до 5-ти років.

За те ж саме діяння, вчинене повторно або в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, строк позбавленням волі пропонується збільшити - від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. А за ці ж дії, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану пропонується встановити відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 8-ми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Крім того, у законопроєкті пропонується ввести обов'язкову відеофіксацію процедури проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи) військовозобов'язаними, військовослужбовцями та громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом, а також кандидатами на навчання у військових навчальних закладах та особами, звільненими з військової служби.

Авторка законопроєкту, а це народна депутатка Анастасія Ляшенко, очікує, що його прийняття призведе до зменшення соціальної напруги в суспільстві, а також дотримання прав і свобод громадян під час проведення мобілізаційних заходів.

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