Аматорський ляльковий театр «Оселі добра і радості» запрошує на прем'єру вистави «Як звіри не змогли зберегти свою таємницю» за мотивами французської народної казки.
Продюсер вистави — Андрій Мельник, голова кременчуцького осередку Союзу осіб з інвалідністю України.
Режисер-постановник — Валентина Ржегак.
Всі артисти театру — особи з інвалідністю, які відвідують «Оселю добра і радості», проводять репетиції, розвиваються та демонструють публіці нові постанови.
Прем'єра відбудеться 14 лютого об 11.00 в Кременчуцькому міському палаці культури.
