Фен-шуй у вас вдома: поради від фахівців

Правильне розташування речей у просторі може залучити позитивну енергію Ци – життєву силу, яка пронизує все живе і несе гармонію і добробут

Світ, що нас оточує, наповнений енергетичними потоками, які по-різному діють на все живе. Фен-шуй - це стародавнє китайське вчення про те, як енергія і таємничі сили природи впливають на людину, її самопочуття і долю

Згідно із вченням фен-шуй, люди поглинають Ци з навколишнього світу, що впливає на їхні здоров'я і долю. Ци присутня скрізь: у повітрі, землі, річках, каменях і живих організмах. Ця енергія постійно переміщається і змінює все навколо. Людина теж схильна до її впливу.

Залучити цю енергію до свого будинку і відігнати негативну енергію можна правильним розташування меблів, вікон і дверей, і прикрас. Це лише мала частина великого і всеосяжного вчення фен-шуй, але найбільш практична і найдоступніша для розуміння.

Осягати це стародавнє китайське вчення можна нескінченно, але ми розглянемо основні принципи фен-шуй, які допоможуть вам створити сприятливі потоки енергії у вашому домі.

Визначаємо центральну точку житла

Якщо ваша квартира має квадратну чи прямокутну форму, накресліть план будинку і проведіть дві діагональні лінії з протилежних кутів. Їх перетин - це центральна точка будинку по фен-шуй. В якій би кімнаті вона не знаходилась, ця точка є "серцем" вашої квартири і дуже важливим джерелом енергії. У цьому місці має бути чисто і прибрано. Там не повинні стояти рослини і колони. Центральна точка будинку не має припадати на туалет або посудину з водою.

Зверніть увагу на розташування дзеркал

Дзеркало не повинно висіти навпроти вхідних дверей, вікна, кута кімнати, в спальні. Дзеркало по фен-шуй має велику силу спрямовувати і відбивати потоки Ци. Щоб сприятлива енергія поширювалася по квартирі, розмістіть дзеркало в передпокої (на стіні збоку від дверей), у вітальні, у ванній кімнаті. У спальні допускається тримати маленьке дзеркальце на косметичному столику. У ньому не має бути видно ліжка.

Дотримуйтесь чистоти

У вашому будинку завжди має бути чисто і прибрано. Не зберігайте вдома старі і поламані речі - вони засмічують житло негативною енергетикою. Викиньте весь посуд із тріщинами.

Купіть акваріум

Це потужний фен-шуй талісман, він відповідає за добробут і достаток. В акваріумі має бути чисто, не допускайте застою води. Не ставте акваріум у спальні.

Позбудьтеся "мертвих квітів"

У будинку не має бути штучних рослин і букетів. Вони мають мертву енергетику байдужості. Прикрасьте будинок живими рослинами. Квіти повинні розміщуватися якомога далі від ліжка і робочого місця. Позитивну енергію мають орхідеї, лілії, бамбук.

Слідкуйте за вхідними дверима

Вхідні двері - це "обличчя" вашої квартири і місце, через яке енергія потрапляє в оселю. Двері не повинні скрипіти, мати іржу, бруд і зламаний замок.

Займіться освітленням

Світло - провідник доброї енергії в будинку. Всі місця в будинку мусять бути добре освітлені. Якщо ваша лампочка на стелі недостатньо яскрава – розставте в кімнаті настільні та підлогові світильники. Якщо лампочка перегоріла - швидко поміняйте її.

Закривайте двері до ванни і туалету

Ці місця не відзначаються позитивною енергетикою. Не потрібно, щоб вона змішувалася з іншими потоками в будинку. Ці кімнати також потрібно особливо ретельно прибирати і позбавлятися від неприємних запахів.

Не збирайте сміття навпроти вхідних дверей

Непотріб, будь-які непотрібні речі не повинні бути в будинку, і вже тим більше перекривати головну «артерію» проникнення щастя в оселю. Тому без жалю прощайтеся з непотрібними речами і виносьте їх із дому, звільняючи місце для потрібних і енергетично корисних речей.

Різнорівнева підлога - не найкраще рішення

Якщо підлога у вашій оселі має різні рівні, енергетиці творення циркулювати буде набагато важче. Вона постійно буде стикатися з перешкодами, через що почнуться проблеми у всіх мешканців цього будинку. З філософії фен-шуй різнорівневі підлоги поділяють долю на фрагменти, через що у людей, які проживають у цьому житлі, щасливі моменти починають змінюватися трагічними. Постарайтеся зробити так, щоб підлога у всьому будинку була на одному рівні. У цьому випадку ви перестанете наштовхуватися на перешкоди у своїй долі.