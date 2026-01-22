ГО "Захист держави"
Кременчук, Воїни світла, Війна

На російсько-українській війні загинув воїн з Кременчуччини Станіслав Проценко

Сьогодні, 08:30

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого

17 січня Семенівська громада попрощалася із Станіславом Проценком — військовослужбовцем, який віддав своє життя, захищаючи Україну.

Станіслав Іванович народився 29 грудня 1979 року в селі Паніванівка. Після закінчення школи проходив строкову військову службу у десантних військах. Згодом саме військова підготовка стала основою його подальшого служіння країні.

З початком повномасштабного вторгнення росії він добровільно став на захист Батьківщини у складі механізованої бригади. Під час боїв біля Авдіївки у квітні 2023 року отримав поранення та був відзначений нагородою за оборону міста.

10 січня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Матвіївка Запорізької області Станіслав Проценко загинув.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Семенівка
