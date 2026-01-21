ГО "Захист держави"
Заява ГО "Захист Держави" щодо проблем із житловою програмою для внутрішньо переміщених осіб
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

У парламентському комітеті національної безпеки та оборони розглянули проблемні питання СЗЧ

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 2

 

Представники Генерального штабу ЗСУ звернули особливу увагу на небезпеку толерування явища СЗЧ у суспільстві, оскільки це прямо впливає на боєздатність підрозділів

Учора, 20 січня, у комітеті національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглянули проблеми самовільного залишення військових частин (СЗЧ) та місць служби. Засідання відбулося за участі народних депутатів, керівництва Міноборони та Генштабу ЗСУ, представників командувань родів і видів військ, Національної гвардії, ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Учасники засідання детально обговорили причини та умови, що призводять до випадків СЗЧ, а також запропонували механізми для добровільного повернення військовослужбовців до виконання обов’язків.

За підсумками наради наголосили на необхідності комплексного вдосконалення законодавства, зокрема в частині:

  • оптимізації відповідальності за залишення частин залежно від термінів та обставин;
  • надання командирам додаткових інструментів для оперативного реагування на порушення дисципліни;
  • впровадження правових підстав для звільнення від відповідальності тих осіб, які добровільно вирішили повернутися до служби та продовжити захист країни.

В ході наради Генеральний штаб ЗСУ звернув особливу увагу на небезпеку толерування явища СЗЧ у суспільстві, оскільки це прямо впливає на боєздатність підрозділів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за 3,5 роки повномасштабної війни правоохоронці зареєстрували близько 290 тисяч кримінальних проваджень за фактами самовільного залишення військових частин та дезертирства.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: СЗЧ Верховна Рада Міноборони Генштаб ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх