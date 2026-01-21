У парламентському комітеті національної безпеки та оборони розглянули проблемні питання СЗЧ

Представники Генерального штабу ЗСУ звернули особливу увагу на небезпеку толерування явища СЗЧ у суспільстві, оскільки це прямо впливає на боєздатність підрозділів

Учора, 20 січня, у комітеті національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглянули проблеми самовільного залишення військових частин (СЗЧ) та місць служби. Засідання відбулося за участі народних депутатів, керівництва Міноборони та Генштабу ЗСУ, представників командувань родів і видів військ, Національної гвардії, ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Учасники засідання детально обговорили причини та умови, що призводять до випадків СЗЧ, а також запропонували механізми для добровільного повернення військовослужбовців до виконання обов’язків.

За підсумками наради наголосили на необхідності комплексного вдосконалення законодавства, зокрема в частині:

оптимізації відповідальності за залишення частин залежно від термінів та обставин;

надання командирам додаткових інструментів для оперативного реагування на порушення дисципліни;

впровадження правових підстав для звільнення від відповідальності тих осіб, які добровільно вирішили повернутися до служби та продовжити захист країни.

В ході наради Генеральний штаб ЗСУ звернув особливу увагу на небезпеку толерування явища СЗЧ у суспільстві, оскільки це прямо впливає на боєздатність підрозділів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за 3,5 роки повномасштабної війни правоохоронці зареєстрували близько 290 тисяч кримінальних проваджень за фактами самовільного залишення військових частин та дезертирства.