У Кременчуці проєкт ремонту операційного блоку в перинатальному центрі пройшов експертизу

У Кременчуці проєкт капітального ремонту операційного блоку у перинатальному центрі пройшов експертизу. Проєкт розробляли 2,5 роки, надалі його коригували. Про це повідомили під час засідання виконавчого комітету 27 листопада.

— Оголошуємо тендер, робимо роботу цю, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Відомо, що департамент охорони здоров’я вже планував зняти фінансування з проєкту, адже документація тривалий час не могла пройти експертизу.

Нагадаємо, у Кременчуці на 2026 рік можуть додатково виділити 2 млн 767 тисяч гривень на завершення капітального ремонту приміщень операційного блоку та кімнат міського відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового корпусу Кременчуцького перинатального центру. Про це стало відомо з проєкту рішення про внесення змін у комплексну програму розвитку перинатального центру на 2024-2026 роки.