Кременчук

У Кременчуці проєкт ремонту операційного блоку в перинатальному центрі пройшов експертизу

Сьогодні, 15:05

Надалі планується оголосити тендер

У Кременчуці проєкт капітального ремонту операційного блоку у перинатальному центрі пройшов експертизу. Проєкт розробляли 2,5 роки, надалі його коригували. Про це повідомили під час засідання виконавчого комітету 27 листопада. 

— Оголошуємо тендер, робимо роботу цю, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Відомо, що департамент охорони здоров’я вже планував зняти фінансування з проєкту, адже документація тривалий час не могла пройти експертизу.

Нагадаємо, у Кременчуці на 2026 рік можуть додатково виділити 2 млн 767 тисяч гривень на завершення капітального ремонту приміщень операційного блоку та кімнат міського відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового корпусу Кременчуцького перинатального центру. Про це стало відомо з проєкту рішення про внесення змін у комплексну програму розвитку перинатального центру на 2024-2026 роки. 

Додамо, що нині правоохоронці продовжують розслідувати можливу розтрату бюджетних коштів під час ремонту операційного блоку у перинатальному центрі. 19 листопада Автозаводський районний суд Кременчука задовольнив низку клопотань слідчих, що стосуються доступу до документів у цій справі. 

На початку травня у Кременчуцькому перинатальному центрі слідчі провели обшуки в рамках розслідування цієї справи. 

За даними слідства, у жовтні 2021 року медзаклад уклав договір з ФОП на ремонт блоку на понад 2,7 млн грн — завершити роботи мали до кінця 2021 року. У наступному році були підписані додаткові угоди, а 23 вересня 2022-го сторони припинили дію договору, хоча за платіжними дорученнями на цю дату було оплачено 2 млн 646 тис. 967 грн. Попри це, як зазначено в ухвалі суду, роботи на вказану суму завершені не були.

Також перевірка Держаудитслужби виявила і тендерні порушення: замовник не відхилив пропозицію учасника, яка не відповідала вимогам, і незаконно уклав із ним договір.

Як вказано на сайті публічних закупівель Prozorro, договір перинатальний центр уклав з ФОП Дяченком Олегом Борисовичем.

Що відомо про капітальний ремонт операційного блоку у перинатальному центрі

Станом на початок 2024 року роботи в операційному відділенні вже були на завершальному етапі (90%). Капітальний ремонт операційного блоку акушерського відділення розпочався у листопаді 2021 року. Підрядник мав завершити роботи у 2022 році.

Міський голова Віталій Малецький заявляв, що «тендер з попереднім учасником розірвали. Залишилася відповідальна ділянка робіт, потрібен сертифікований спеціаліст. Розірвали договір, бо роботи не виконали у термін»

У вересні і квітні торік у Кременчуці для повного завершення проєкту виділяли загалом понад 3,5 млн гривень. У листопаді 2023 року для Кременчуцького перинатального центру II рівня з міського бюджету виділили 1,4 млн гривень. Гроші спрямували на завершення робіт, ремонт розпочали за кошти субвенції з державного бюджету.

Автор: Телеграф
Теги: перинатальний центр ремонт
Коментарі: 1

5 413
zzzzzz:
Сьогодні, 15:30

Так там начебто шкандаль був з директором , знов рішили з малецьким бабосів намити на ремонті.....



Так там начебто шкандаль був з директором , знов рішили з малецьким бабосів намити на ремонті.....

Йдеться про кримінальне провадження від 5 березня 2025 року, відкрите за ч. 4 ст. 191 КК України — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах службовими особами.

Слідство встановило, що посадовці закладу у період воєнного стану шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт здійснили розтрату бюджетних коштів під час реалізації проєкту капітального ремонту операційного блоку та кімнат міського відділення інтенсивної терапії новонароджених. Загальна вартість договору — 2 млн 769 тис. 999 грн, з яких фактично було проплачено 2 млн 646 тис. 967,25 грн, хоча роботи повністю не завершені.

Окрім цього, було виявлено порушення тендерного законодавства — замовник визнав переможцем учасника, чия пропозиція не відповідала встановленим вимогам, і уклав із ним договір.

0 0

