Кременчук, Здоров'я, Гроші

У Кременчуці планують додатково виділити ще майже 3 млн гривень на ремонт у перинатальному центрі

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 237

Нині правоохоронці продовжують розслідувати можливу розтрату бюджетних коштів під час ремонту операційного блоку у перинатальному центрі

У Кременчуці на 2026 рік можуть додатково виділити 2 млн 767 тисяч гривень на завершення капітального ремонту приміщень операційного блоку та кімнат міського відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового корпусу Кременчуцького перинатального центру. Про це стало відомо з проєкту рішення про внесення змін у комплексну програму розвитку перинатального центру на 2024-2026 роки. 

Оскільки ці витрати не були передбачені планом заходів програми, тому і планують внести зміни. Проєкт рішення мають розглянути на найближчій сесії міської ради. 

Додамо, що нині правоохоронці продовжують розслідувати можливу розтрату бюджетних коштів під час ремонту операційного блоку у перинатальному центрі. 19 листопада Автозаводський районний суд Кременчука задовольнив низку клопотань слідчих, що стосуються доступу до документів у цій справі. 

На початку травня у Кременчуцькому перинатальному центрі слідчі провели обшуки в рамках розслідування цієї справи. 

За даними слідства, у жовтні 2021 року медзаклад уклав договір з ФОП на ремонт блоку на понад 2,7 млн грн — завершити роботи мали до кінця 2021 року. У наступному році були підписані додаткові угоди, а 23 вересня 2022-го сторони припинили дію договору, хоча за платіжними дорученнями на цю дату було оплачено 2 млн 646 тис. 967 грн. Попри це, як зазначено в ухвалі суду, роботи на вказану суму завершені не були.

Також перевірка Держаудитслужби виявила і тендерні порушення: замовник не відхилив пропозицію учасника, яка не відповідала вимогам, і незаконно уклав із ним договір.

Як вказано на сайті публічних закупівель Prozorro, договір перинатальний центр уклав з ФОП Дяченком Олегом Борисовичем.

Що відомо про капітальний ремонт операційного блоку у перинатальному центрі

Станом на початок 2024 року роботи в операційному відділенні вже були на завершальному етапі (90%). Капітальний ремонт операційного блоку акушерського відділення розпочався у листопаді 2021 року. Підрядник мав завершити роботи у 2022 році.

Міський голова Віталій Малецький заявляв, що «тендер з попереднім учасником розірвали. Залишилася відповідальна ділянка робіт, потрібен сертифікований спеціаліст. Розірвали договір, бо роботи не виконали у термін»

У вересні і квітні торік у Кременчуці для повного завершення проєкту виділяли загалом понад 3,5 млн гривень. У листопаді 2023 року для Кременчуцького перинатального центру II рівня з міського бюджету виділили 1,4 млн гривень. Гроші спрямували на завершення робіт, ремонт розпочали за кошти субвенції з державного бюджету.

Автор: Телеграф
Вверх