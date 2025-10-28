У Кременчуцьке водосховище випустили 15 тисяч дворічок товстолоба загальною вагою понад 61 тонну

Середня вага одного малька, вирощеного на Іркліївському розпліднику рослиноїдних видів риб, становить близько 130 грамів
До Кременчуцького водосховища випущено 15 тисяч екземплярів дворічок товстолоба загальною вагою 61,5 тонни. Середня вага одного малька, вирощеного на Іркліївському розпліднику рослиноїдних видів риб, становить близько 130 грамів. За інформацією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, це найбільше цьогорічне зариблення, що здійснено в межах реалізації Програми розвитку рибного господарства водойм Черкаської області та поліпшення їх екологічного стану на 2023-2028 роки відповідно до Стратегії розвитку галузі рибного господарства.
Вперше зариблення профінансовано за рахунок коштів обласного бюджету, отриманих через електронні аукціони «Прозоро.Продажі» за спеціальне використання водних біоресурсів.
До розселення молоді товстолоба по акваторії водосховища Черкаський рибоохоронний патруль Держрибагентства здійснює посилене патрулювання місць випуску риби для запобігання незаконному вилову.
Реалізація регіональних програм розвитку рибного господарства є важливим елементом виконання державної Стратегії розвитку галузі, спрямованої на збереження біорізноманіття, підвищення конкурентоспроможності української рибної продукції та зменшення імпортозалежності.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що 24 вересня Держрибагентство оголосило тендер на зариблення Кременчуцького водосховища. Згідно з умовами, у водойму планують випустити 9 500 кг молоді товстолоба вагою від 100 до 400 грамів.
У січні цього року ми повідомляли, що до державного бюджету вперше надійшли гроші на зариблення від аукціонів на вилов риби.
А минулоріч на Полтавщині випустили у водойми 11 тонн риби. «Кременчуцький Телеграф» побував на одному з зариблень Кам’янського водосховища.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.