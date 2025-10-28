У Кременчуцьке водосховище випустили 15 тисяч дворічок товстолоба загальною вагою понад 61 тонну

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 165

Середня вага одного малька, вирощеного на Іркліївському розпліднику рослиноїдних видів риб, становить близько 130 грамів

До Кременчуцького водосховища випущено 15 тисяч екземплярів дворічок товстолоба загальною вагою 61,5 тонни. Середня вага одного малька, вирощеного на Іркліївському розпліднику рослиноїдних видів риб, становить близько 130 грамів. За інформацією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, це найбільше цьогорічне зариблення, що здійснено в межах реалізації Програми розвитку рибного господарства водойм Черкаської області та поліпшення їх екологічного стану на 2023-2028 роки відповідно до Стратегії розвитку галузі рибного господарства.

Вперше зариблення профінансовано за рахунок коштів обласного бюджету, отриманих через електронні аукціони «Прозоро.Продажі» за спеціальне використання водних біоресурсів.

— Такий підхід став прикладом прозорого механізму управління природними ресурсами та їхнього відновлення. Закупівля рибопосадкового матеріалу проводилася через систему Prozorro, що забезпечило відкритість процедур, конкуренцію між підприємствами та ефективне використання бюджетних коштів. Реалізація програми сприяє підтриманню екологічної рівноваги у водоймах, зміцненню продовольчої безпеки країни та розвитку рибного господарства на принципах сталого природокористування, — йдеться в — йдеться в повідомленні пресслужби Верховної Ради з посиланням на парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики.

До розселення молоді товстолоба по акваторії водосховища Черкаський рибоохоронний патруль Держрибагентства здійснює посилене патрулювання місць випуску риби для запобігання незаконному вилову.

Реалізація регіональних програм розвитку рибного господарства є важливим елементом виконання державної Стратегії розвитку галузі, спрямованої на збереження біорізноманіття, підвищення конкурентоспроможності української рибної продукції та зменшення імпортозалежності.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що 24 вересня Держрибагентство оголосило тендер на зариблення Кременчуцького водосховища. Згідно з умовами, у водойму планують випустити 9 500 кг молоді товстолоба вагою від 100 до 400 грамів.

У січні цього року ми повідомляли, що до державного бюджету вперше надійшли гроші на зариблення від аукціонів на вилов риби.

А минулоріч на Полтавщині випустили у водойми 11 тонн риби. «Кременчуцький Телеграф» побував на одному з зариблень Кам’янського водосховища.