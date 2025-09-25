Для Кременчуцького водосховища закуплять 9,5 тонни молоді товстолоба

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 81

24 вересня Держрибагентство оголосило в системі Prozorro тендер на зариблення Кременчуцького водосховища. Згідно з умовами, у водойму планують випустити 9 500 кг молоді товстолоба вагою від 100 до 400 грамів. Про це повідомили у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

Орієнтовне місце зариблення — село Липове Кременчуцького району Полтавської області. Очікувана вартість закупівлі — понад 670 тисяч гривень.

Кампанія зариблення фінансується коштом, отриманим від підвищення стартової ціни на аукціонах із продажу права на спеціальне використання водних біоресурсів.

Нагадаємо, у серпні цьогоріч водність Дніпра у районі Кременчуцького водосховища була значно нижчою за норму. За даними Укргідрометцентру, приплив води становив лише 18% від середніх багаторічних показників серпня.