Для Кременчуцького водосховища закуплять 9,5 тонни молоді товстолоба

24 вересня Держрибагентство оголосило в системі Prozorro тендер на зариблення Кременчуцького водосховища. Згідно з умовами, у водойму планують випустити 9 500 кг молоді товстолоба вагою від 100 до 400 грамів. Про це повідомили у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.
Орієнтовне місце зариблення — село Липове Кременчуцького району Полтавської області. Очікувана вартість закупівлі — понад 670 тисяч гривень.
Кампанія зариблення фінансується коштом, отриманим від підвищення стартової ціни на аукціонах із продажу права на спеціальне використання водних біоресурсів.
Нагадаємо, у серпні цьогоріч водність Дніпра у районі Кременчуцького водосховища була значно нижчою за норму. За даними Укргідрометцентру, приплив води становив лише 18% від середніх багаторічних показників серпня.
